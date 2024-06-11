Проезд по Коммунальному мосту закроют на час 12 июня

Во время празднования Дня города в Перми вводят ограничения для стоянки и проезда транспорта. Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, это нужно для обеспечения безопасности.

С 21:00 21 июня по 00:00 13 июня на улицах Окулова (от Монастырской до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова) будет прекращено движение транспорта. Проезд по Коммунальному мосту запретят с 23:00 12 июня по 00:00 13 июня, исключение составят только городские автобусы.

С 19:00 11 июня по 00:13 июня на улицах Окулова (от Монастырской до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова) временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Напомним, парковаться также запрещено на участке от Куйбышева до Попова по нечетной стороне Ленина и четной стороне Петропавловской. Ограничения будут действовать с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня.

Ранее мы рассказывали о самой важной информации, которая касается празднования Дня города в Перми в 2024 году.