В День города и накануне изменится работа общественного транспорта

В День города в Перми изменится работа общественного транспорта и будет ограничена парковка в районе эспланады. В пресс-службе администрации города рассказали подробности.
Во время проведения праздничных мероприятий в Перми запретят остановку и стоянку всех видов транспорта по нечетной стороне Ленина (от Куйбышева до Попова), а также на этом квартале по четной стороне Петропавловской. Ограничения будут действовать с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня. В министерстве транспорта добавили, что в случае большого скопления гостей праздника могут быть введены дополнительные ограничения на Попова и на мосту через Каму.
В ночь с 11 по 12 июня организуют дополнительные трамвайные маршруты №4, №6, №7 и №8, а также автобусные – №30, №32, №68, №77. На маршрутах №10 и 72 запустят спецрейсы – автобусы пойдут от Разгуляя по Екатерининской и далее по маршруту следования. Для жителей Индустриального района буду организованы спецрейсы автобусных маршрутов №10 и №72.
12 июня с 11:20 до 14:00 возможны задержки трамваев из-за парадной колонны, которая пройдет от депо «Красный октябрь» по Трамвайной, Дзержинского, Окулова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина и до Разгуляя, где сделает разворот, чтобы отправиться обратно.
В ночь с 12 на 13 июня продлят работу некоторых автобусов и трамваев до 00:30. Введены дополнительные рейсы от эспланады, которые будут отправляться после 22:00 по мере наполнения.
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