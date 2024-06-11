В День города и накануне изменится работа общественного транспорта

В День города в Перми изменится работа общественного транспорта и будет ограничена парковка в районе эспланады. В пресс-службе администрации города рассказали подробности.

Во время проведения праздничных мероприятий в Перми запретят остановку и стоянку всех видов транспорта по нечетной стороне Ленина (от Куйбышева до Попова), а также на этом квартале по четной стороне Петропавловской. Ограничения будут действовать с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня. В министерстве транспорта добавили, что в случае большого скопления гостей праздника могут быть введены дополнительные ограничения на Попова и на мосту через Каму.