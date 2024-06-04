На Иве начали строить развязку у будущего гипермаркета

Началось строительство кольцевой развязки к новому строительному гипермаркету в микрорайоне Ива. Она появится на пересечении улицы Уинской и планируемого Ивинского проспекта. Завершить работы планируют в 2024 году.

Кольцевая развязка в микрорайоне Ива станет первым этапом строительства Ивинского проспекта. Он пройдет от проспекта Октябрят до пересечения с трассой улица Старцева – Ива – Восточный обход.

По данным издания Business Class, работы ведут в рамках реализации приоритетного инвестпроекта – строительства ТЦ «Мегастрой» на Уинской, 72. Власти договорились с инвесторами, что они обустроят разворотное кольцо в районе торгового центра, чтобы избежать транспортных заторов.