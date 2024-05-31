Известно, какие новые участки улиц войдут в зону платной парковки

В зону платной парковки с 3 июня войдут новые участки улиц в Свердловском районе. В пресс-службе городской администрации пояснили, что регулярный мониторинг, который проводили специалисты на отдельных участках этих дорог, показал высокий уровень занятости парковочных мест.

В зону платной парковки №101 попадают:

ул. Куйбышева от Революции до Юрия Смирнова

ул. Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской

ул. Седова от Куйбышева до Пионерской

Стоимость парковки на этих участках будет 20 рублей в час. В Пермской дирекции дорожного движения напомнили, что штраф за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. рублей, при повторном нарушении – 2 тыс. рублей.