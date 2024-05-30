Более сотни остановок обновят в городе

В 2024 году пообещали отремонтировать 110 остановочных павильонов в Перми. О планах рассказал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин.

Поверхности павильонов покрасят, заменят в них поликарбонат, алюминиевые панели и восстановят стекла. Также в рамках ремонта заменят лавочки и отремонтируют вывески с наименованием остановочных пунктов.

«В основном вся работа будет сосредоточена на устранении последствий вандализма на остановочных павильонах, – пояснил мэр города. – Хочу еще раз обратиться к вам с просьбой бережнее относиться к городской инфраструктуре и не позволять ее портить другим. Это наше общее имущество, и этот элемент городской среды во многом формирует впечатление о Перми».