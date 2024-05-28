На трассе в Пермском крае поменяют приоритетность движения

На дороге Кунгур – Соликамск в районе города Чусовой с 31 мая изменится приоритетность движения. Это касается поворота на Горнозаводск, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«Такое решение было принято в связи с проведением диагностики интенсивности движения на данном участке, которая показала, что со стороны Горнозаводска (и в обратном направлении) транспортный поток превышает количество транспорта, движущегося в сторону Губахи и Кизела», — объясняют в пресс-службе минтранспорта.

Теперь машины, которые едут из Горнозаводска в Чусовой, получат приоритет на проезд данного участка. На перекрестке установили соответствующие дорожные знаки, водителей просят соблюдать новые условия.