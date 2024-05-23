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Транспорт

Две остановки в центре города не будут работать в выходные

Пресс-служба администрации Перми

В выходные несколько автобусов поменяют схему движения в центре Перми. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, она будет действовать с 23:00 24 мая по 5:00 27 мая.

Автобусы №1, 54 и 74 в сторону площади Гайдара будут следовать по улицам Пушкина и Крисанова. Остановки «Универсам» и «Трансагентство» обслуживаться не будут.

Пресс-служба администрации Перми

Причиной изменений в работе общественного транспорта в Перми станет временное закрытие сквозного проезда на перекрестке улиц Екатерининская и Борчанинова.

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