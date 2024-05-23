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Транспорт

В честь 95-летия пермского трамвая выпустят лимитированные карты

Пресс-служба администрации Перми

Пермский департамент дорог выпустит лимитированные транспортные карты, посвященные 95-летию трамвайного движения в городе. Они появятся 1 июня.

На картах изображены трамваи разных лет, которые работали на маршрутах. Среди них – современные «Львенок» и «Лев», а также музейный КТМ-5. С ним пермские пассажиры попрощались в 2024 году.

Тираж транспортной карты будет ограниченным. Ее, как рассказывают в пресс-службе администрации Перми, можно использовать как электронный кошелек или как один из видов проездного.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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