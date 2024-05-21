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Транспорт

За проезд в общественном транспорте не платит четверть пассажиров

Пресс-служба администрации Перми

В Перми выросло количество безбилетных пассажиров. Такие данные предоставил глава департамента транспорта Анатолий Путин на заседании городской думы.

В первом квартале 2024 года доля безбилетников в общественном транспорте Перми составила 24,5%. Плановый показатель при этом был 21%. План по оплате проезда за этот период не исполнен больше чем на 36,5 млн рублей. Пассажиропоток также вырос по сравнению с предыдущим годом – с 55,8 до 58,2 млн рублей. В бюджет поступило 1 159 млн рублей.

Сотрудники контрольно-ревизорской службы (КРС) составили более 4,3 тыс. протоколов, из них выписано 2,1 тыс. постановлений о штрафе.

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