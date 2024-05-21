Стоимость парковки у «Семьи» снизилась

Стоимость парковки у гипермаркета «Семья» на Революции снизилась до 20 рублей в час, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. Ранее в документе, опубликованном на сайте городской администрации, была информация о другой сумме – 40 рублей.

Внутризональная плоскостная парковка с южной стороны от гипермаркета «Семья» начнет работать с 3 июня. Она будет работать ежедневно и круглосуточно – исключение нерабочие праздничные дни. В это же время откроется подобная парковка около дома №52 по Белинского. Час на ней также будет стоить 20 рублей. Она будет работать с 9:00 до 18:00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Обе парковки оборудуют системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационным щитами.

«Здесь можно оставить машину на весь день – скажем, на десять часов, а заплатить только за шесть. То есть, 120 рублей при цене 20 рублей в час. Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается, отсчет начнется заново, и оплата будет почасовой», – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.