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Транспорт

На строительство дороги к горе Крестовой потратят еще 644 миллиона рублей

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Пермском крае выбрали компанию, которая будет разрабатывать проектную документацию, а также строить дорогу к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой. Это будет компания «Уралмостострой».

Дорога должна быть двухполосной шириной в 7 м и обочинами по 2 м. Ее общая протяженность 2,1 км. Предполагается также обустройство парковок. Стоимость работ оценили в 644,6 млн рублей. Все должно быть готово к ноябрю 2025 года.

Это второй и третий этапы работ. Первый сейчас на стадии исполнения у «Евродорстроя», компания выиграла аукцион на проектирование и строительство дороги (первый этап) за 587,5 млн рублей.

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