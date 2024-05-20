На строительство дороги к горе Крестовой потратят еще 644 миллиона рублей

В Пермском крае выбрали компанию, которая будет разрабатывать проектную документацию, а также строить дорогу к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой. Это будет компания «Уралмостострой».

Дорога должна быть двухполосной шириной в 7 м и обочинами по 2 м. Ее общая протяженность 2,1 км. Предполагается также обустройство парковок. Стоимость работ оценили в 644,6 млн рублей. Все должно быть готово к ноябрю 2025 года.

Это второй и третий этапы работ. Первый сейчас на стадии исполнения у «Евродорстроя», компания выиграла аукцион на проектирование и строительство дороги (первый этап) за 587,5 млн рублей.