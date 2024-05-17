В общественном транспорте стали блокировать QR-коды для оплаты проезда

Безбилетникам в Перми перекрыли последний шанс уйти от штрафов. При проверке проезда в общественном транспорте контролеры стали блокировать не только терминалы.

Некоторые «зайцы», видя контролеров, оплачивали проезд по QR-кодам, размещенным в салонах автобусов и трамваев. Как сообщает «КП-Пермь» с отсылкой на представителей Гортранса, теперь это стало недоступно. Контролеры во время проверки как правило блокируют терминалы, теперь они отключат и QR-коды с помощью специального приложения.

За год в Перми было поймано более 21 тыс. безбилетников. Сумма штрафов превысила 38 млн рублей.