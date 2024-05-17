Для возведения перехода на Строителей изымут земельные участки и объекты недвижимости

Для возведения перехода на улице Строителей в Перми (от пл. Гайдара до Стахановской) власти намерены изъять земельные участки и объекты недвижимости.

В списке их 36. Судя по техзаданию, на них расположены гаражи и гаражные боксы, но есть и адреса, по которым находятся разные организации и даже жилая недвижимость: например, шоссе Космонавтов, 113г; шоссе Космонавтов, 106; Левченко, 1; Карпинского, 6.

В обязанности подрядчика входит формирование перечня недвижимого имущества, получение информации о регистрации права на каждый объект и об убытках, которые понесут владельцы после изъятия. Также нужно будет осуществить правовую помощь в оформлении документов, правообладателям изымаемых жилых помещений, в частности, в приобретении в собственность другого жилого помещения.

На подготовку документации по изъятию участков и объектов недвижимости краевые власти готовы выделить более 23 млн рублей

Напомним, возведение перехода на улице Строителей началось в 2019 году. Его реализацию оценили в 6 млрд рублей. Работы состоят из нескольких этапов, и переход на Строителей – четвертый. По плану, закончить реконструкцию должны в 2030 году.