Названы улицы, где снимают дорожное полотно

В нескольких районах Перми начали ремонт дорог. В пресс-службе городской администрации назвали список улиц, где снимут дорожное полотно и заменят новым, а также обновят разметку, восстановят газоны и тротуары.
Дзержинский район
- Екатерининская (от площади Гайдара до Плеханова)
- Плеханова (от Ленина до Екатерининской)
- Петропавловская (от дома №105а до Крисанова)
Ленинский район
- Луначарского (от Попова до Куйбышева)
- Максима Горького (от Пушкина до Ленина)
- Александра Матросова (от Окулова до Монастырской)
- Парковая (от Достоевского до Екатерининской)
- Екатерининская (от Максима Горького до дома №48в)
Свердловский район
- Малышева (от 25 Октября до Максима Горького)
- Революции (от Центрального рынка до Куйбышева)
Также продолжается ремонт трассы Пермь – Сылва. Работы идут на участках улиц Трактовая – Южная, 40 лет Победы (от Лядовского тракта до Трактовой), а также от Восточного обхода до поселка Новые Ляды.
В этом году по проекту «Малые дороги» отремонтируем более 53 тысяч м2 полотна. Всего за этот сезон отремонтируем около 1 млн м2 в дорог в разных районах города.
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