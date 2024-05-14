Названы улицы, где снимают дорожное полотно

В нескольких районах Перми начали ремонт дорог. В пресс-службе городской администрации назвали список улиц, где снимут дорожное полотно и заменят новым, а также обновят разметку, восстановят газоны и тротуары.

Дзержинский район

Екатерининская (от площади Гайдара до Плеханова)

Плеханова (от Ленина до Екатерининской)

Петропавловская (от дома №105а до Крисанова)

Ленинский район

Луначарского (от Попова до Куйбышева)

Максима Горького (от Пушкина до Ленина)

Александра Матросова (от Окулова до Монастырской)

Парковая (от Достоевского до Екатерининской)

Екатерининская (от Максима Горького до дома №48в)

Свердловский район

Малышева (от 25 Октября до Максима Горького)

Революции (от Центрального рынка до Куйбышева)

Также продолжается ремонт трассы Пермь – Сылва. Работы идут на участках улиц Трактовая – Южная, 40 лет Победы (от Лядовского тракта до Трактовой), а также от Восточного обхода до поселка Новые Ляды.

В этом году по проекту «Малые дороги» отремонтируем более 53 тысяч м2 полотна. Всего за этот сезон отремонтируем около 1 млн м2 в дорог в разных районах города.