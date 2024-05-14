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Транспорт

Названы улицы, где снимают дорожное полотно

В нескольких районах Перми начали ремонт дорог. В пресс-службе городской администрации назвали список улиц, где снимут дорожное полотно и заменят новым, а также обновят разметку, восстановят газоны и тротуары.

Дзержинский район
  • Екатерининская (от площади Гайдара до Плеханова)
  • Плеханова (от Ленина до Екатерининской)
  • Петропавловская (от дома №105а до Крисанова)
Ленинский район
  • Луначарского (от Попова до Куйбышева)
  • Максима Горького (от Пушкина до Ленина)
  • Александра Матросова (от Окулова до Монастырской)
  • Парковая (от Достоевского до Екатерининской)
  • Екатерининская (от Максима Горького до дома №48в)
Свердловский район
  • Малышева (от 25 Октября до Максима Горького)
  • Революции (от Центрального рынка до Куйбышева)

Также продолжается ремонт трассы Пермь – Сылва. Работы идут на участках улиц Трактовая – Южная, 40 лет Победы (от Лядовского тракта до Трактовой), а также от Восточного обхода до поселка Новые Ляды.

В этом году по проекту «Малые дороги» отремонтируем более 53 тысяч м2 полотна. Всего за этот сезон отремонтируем около 1 млн м2 в дорог в разных районах города.

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