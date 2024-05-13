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Транспорт

Центр города перекроют на восемь часов из-за полумарафона

ЗаБег РФ Пермь/ВКонтакте

Центральные улицы Перми перекроют 19 мая из-за проведения полумарафона «ЗаБег РФ». Проезд транспорта запретят с 7:00 до 15:00, а пешеходный проход будет организован на перекрестках.

Ограничения коснутся набережной Камы, Окулова (от Коммунального моста до Газеты Звезда), Монастырской (от Осинской до Перми-1), Петропавловской (от Куйбышева до сквера у театра оперы и балета), а также квартал Советской и Петропавловской.

Красную линию, отмеченную на схеме пересечь нельзя, а также не получится выехать из дворов домов, расположенных на этой черте. «Все машины в парковочных местах по пути следования марафона будут эвакуированы. Чтобы избежать этого, рекомендуем припарковать ваши автомобили в другом месте. Также в это время будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — объясняют организаторы.

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