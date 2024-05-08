8 и 9 мая в центре Перми изменится схема движения общественного транспорта

9 мая

С 05:00 до 14:00 изменятся маршруты автобусов №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77, №81. Они пойдут в объезд Комсомольского проспекта и улицы Ленина по Революции. Автобус №51 пустят в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой №10 и №72 будет «Универсам», а у №41 и №60 – остановка «Улица Попова». До Автобусы, следующие от Коммунального моста, пойдут по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать на время прохождения торжественной колонны.

С 14:00 до 23:00 автобусы №10, №14, №50, №68 и №81 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Маршрут №67 пройдет улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы №6, №35, №46 и №49 будет ехать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.

С 6:00 до 13:00 будет закрыто движение трамваев по улицам Петропавловской и Ленина. В это время №4 будет курсировать сообщением «Висим – Велта», маршрут №7 «ВРЗ – Разгуляй». Остальные маршруты трамваев продолжат работать без изменений.