18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Известна дата открытия старейшего ресторана города после реконструкции

Ресторан «Наири»/ ВКонтакте

Один из старейших ресторанов Перми – «Наири» – откроется после реконструкции 17 мая. 

В заведении полностью изменили интерьер, а также расширили меню. Корреспонденту «Прм.Собака.ru» пояснили, что раньше оно было посвящено армянской кухне, а теперь – в целом кавказской. Другие подробности обновления владельцы пока держат в секрете. Известно, что бренд-шефом ресторана стала Мария Наумова, известная как шеф Маруся. У нее есть свой ресторан «Шеф Маруся & Co».

Отметим, что закрылся на реконструкцию ресторан в мае 2023 года. А начал работать на Советской в 2007-м.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: