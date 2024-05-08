Известна дата открытия старейшего ресторана города после реконструкции

Один из старейших ресторанов Перми – «Наири» – откроется после реконструкции 17 мая.

В заведении полностью изменили интерьер, а также расширили меню. Корреспонденту «Прм.Собака.ru» пояснили, что раньше оно было посвящено армянской кухне, а теперь – в целом кавказской. Другие подробности обновления владельцы пока держат в секрете. Известно, что бренд-шефом ресторана стала Мария Наумова, известная как шеф Маруся. У нее есть свой ресторан «Шеф Маруся & Co».

Отметим, что закрылся на реконструкцию ресторан в мае 2023 года. А начал работать на Советской в 2007-м.