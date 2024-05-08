Возле кладбищ на несколько дней сделают остановки

На кладбищах Перми введут временные остановочные пункты, также появятся дополнительные автобусы на одном из маршрутов. Это связано с Радоницей, когда у православных принято поминать умерших родственников.

Временная остановка на Южной дамбе возле Южного кладбища будет работать 9, 10, 11 и 14 мая. Она будет действовать для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75. На месте будут размещены знаки, а также обеспечен безопасный переход, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В эти же дни на маршруте №46 запустят дополнительные автобусы для обеспечения доступности Северного кладбища. А рядом с кладбищем Банная гора сделают остановку для автобусов №22, №23, №32 и №58. Она будет действовать 8, 9, 10 11 и 14 мая.