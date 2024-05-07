На штрафстоянках все еще остаются более 300 электросамокатов

С штарфстоянок до сих пор не вывезли электросамокаты компаний Whoosh и Urent. Напомним, в начале апреля с улиц Перми эвакуировали 532 кикшеринговых СИМ из-за неправильной парковки.

Часть электросамокатов владельцы уже забрали, рассказывает «Новый компаньон» с отсылкой на департамент дорог и благоустройство. Пока на стоянке временного хранения находятся 306 электросамокатов: 249 принадлежат Whoosh, 57 – Urent.

Напомним, электросамокаты с штрафстоянки власти намерены отдавать только владельцам при предъявлении соответствующего документа и оплате за эвакуацию (1,5 тыс.руб.) и хранение (100 руб. в день).