Рассказываем, как будут перекрывать улицы в районе Компроса 4 и 7 мая

В пресс-службе администрации рассказали, в какое время и какие улицы в центре Перми перекроют для репетиций Парада Победы.
Какие улицы перекроют и в какие дни
4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 будет действовать запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от Газеты Звезда до Куйбышева).
Схема движения автобусов 4 и 7 мая в Перми
Как будет ходить общественный транспорт
Маршруты автобусов №10 и №41 укоротят до остановки «улица Попова», №50 и №51 пойдут в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Автобусы №60 и №81 будут следовать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, №14, №33 и №68 будут ходить по Ленина и Сибирской. Трамваи не изменят маршруты, но на время прохождения колонны будут останавливаться. Маршрут №300т работать не будет. Из-за монтажа сцены на Октябрьской площади автобусы №10 и №41 будут останавливаться на временном пункте «ПНИПУ». Он будет размещен на четной стороне Комсомольского проспекта в районе дома №34.
Где и в какие сроки нельзя парковать машины
С 4 по 9 мая будет запрещена парковка на центральных улицах города. На Октябрьской площади нельзя будет оставлять машины до 00:00 11 мая.
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