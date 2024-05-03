Рассказываем, как будут перекрывать улицы в районе Компроса 4 и 7 мая

В пресс-службе администрации рассказали, в какое время и какие улицы в центре Перми перекроют для репетиций Парада Победы.

Какие улицы перекроют и в какие дни

4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 будет действовать запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от Газеты Звезда до Куйбышева).