В районе площади Гайдара изменятся маршруты девяти автобусов

В Перми с 4 мая изменятся маршруты девяти автобусов. Это связано с изменением схемы движения в районе площади Гайдара. Напомним, один из тоннелей на Локомотивной закроют до осени 2024 года.

Автобусы №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67, 74 будут следовать из центра в объезд улицы Локомотивной через новый тоннель, по улицам 2-й Шоссейной и Углеуральской. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, эти маршруты не будут останавливаться в пункте «ДКЖ». Пассажиров просят пользоваться соседними – «Улица Папанинцев» и «Улица Локомотивная», а также временной остановкой на улице Фридриха Энгельса.

В сторону центра города указанные автобусы будут следовать без изменений.

Ранее мы рассказывали о том, что с 25 мая будет перекрыт путепровод на Карпинского и как его будет объезжать транспорт.