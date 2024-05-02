Две новые остановки появятся в городе

В Перми с 3 мая появятся две остановки общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе департамента дорог и транспорта.

Новые остановки будут действовать на двух маршрутах - №61 и №81 при следовании в сторону центре города. Оба автобуса будут ходить по дублеру улицы Старцева. На них появится остановочный пункт «ВРЗ».

А для автобуса №81 также вводят остановку «Улица Старцева». Как пояснили в пресс-службе департамента, это позволит повысить транспортную доступность жилых домов вдоль улицы Старцева, а также обеспечить удобную пересадку на маршруты, следующие по бульвару Гагарина.