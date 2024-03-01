Два трамвайных маршрута в Перми хотят продлить

Пермский департамент дорог и транспорта рассмотрел возможность введения трех дополнительных автобусов в Кировском районе, а также продления нескольких трамвайных.

Трамвайный маршрут №12 (Советской Армии – Разгуляй) планируют продлить до остановки «Пермская ярмарка». Это поможет разгрузить №4 и 7, курсирующие между центром и Мотовилихой. Трамвай №6 (Велта – Разгуляй) думают продлить до Красного октября. Это позволит обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Парковый в связи с застройкой вдоль улиц Дзержинского и Строителей.

Двое из новых автобусных маршрутов должны связать микрорайон Водники с Комсомольской площадью и ДДК им. Кирова с Центральным рынком. Еще один – заменит районные маршрутные такси, связав Новый Крым с микрорайоном Железнодорожный. Эти изменения позволят охватить улицы Магистральную, Кировоградскую и Сивашскую, где общественного транспорта сейчас нет.

Реализация предложений, как отмечают в департаменте дорог и транспорта, зависит от доступных ресурсов транспортных предприятий и наличия источников финансирования.