18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Электросамокаты в Перми предложили оставлять только на велопарковках

shutterstock

Стала известна дальнейшая судьба электросамокатов в Перми. Власти обсуждали на публичных слушаниях порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним с 1 марта 2023 года относятся и электросамокаты.

По статистике за 2023 года в Перми случилось 76 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 81 человек и один погиб. Большинство аварий произошло с прокатными самокатами – 71%. Пермский край стал вторым регионом в стране по числу ДТП с участием этих транспортных средств.

В правила благоустройства планируют внести изменения. Они позволят размещать электросамокаты только в местах велосипедных парковок. Их нет в центральном планировочном районе Перми. Также правила будут регулировать вывоз и перемещение электросамокатов, которые оставили не в специально отведенных для этого местах.

Проект не запрещает размещение электросамокатов в городе, а только регулирует правила их размещения. Это нужно для того, чтобы транспорт не размещался хаотично, а также не мешал пешеходам и при уборке территории спецтехникой. Сформированный проект изменений в правилах благоустройства рассмотрят на заседании городской думы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: