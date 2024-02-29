Электросамокаты в Перми предложили оставлять только на велопарковках

Стала известна дальнейшая судьба электросамокатов в Перми. Власти обсуждали на публичных слушаниях порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним с 1 марта 2023 года относятся и электросамокаты.

По статистике за 2023 года в Перми случилось 76 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 81 человек и один погиб. Большинство аварий произошло с прокатными самокатами – 71%. Пермский край стал вторым регионом в стране по числу ДТП с участием этих транспортных средств.

В правила благоустройства планируют внести изменения. Они позволят размещать электросамокаты только в местах велосипедных парковок. Их нет в центральном планировочном районе Перми. Также правила будут регулировать вывоз и перемещение электросамокатов, которые оставили не в специально отведенных для этого местах.

Проект не запрещает размещение электросамокатов в городе, а только регулирует правила их размещения. Это нужно для того, чтобы транспорт не размещался хаотично, а также не мешал пешеходам и при уборке территории спецтехникой. Сформированный проект изменений в правилах благоустройства рассмотрят на заседании городской думы.