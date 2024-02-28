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Транспорт

Известно, сколько будет стоить проезд на речном электротранспорте в Перми

Дмитрий Фролов

Министерство транспорта Пермского края утвердило стоимость проезда для речных судов на электротяге. Речь идет о маршрутах Пермь I — микрорайон Закамск и Пермь — Оханск — Оса.

Стоимость 1 км по направлению Пермь I – Закамск составит в 2024 году 20,40 руб., в 2025-м – 21,22 руб., в 2026-м – 22,07 руб. Поездка по маршруту Пермь – Оханск – Оса обойдется дешевле. 1 км в 2025 году будет стоить 5,18 руб., в 2026-м – 5,39 руб.

Напомним, во время речной навигации в 2024 году планируют запустить первое судно на электротяге.

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