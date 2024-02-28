Известно, какие дороги будут ремонтировать в 2024 году

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Перми в 2024 году. В список вошли 17 объектов. Работы подразумевают обновление асфальтного слоя и разметки, благоустройство парковочных карманов и установку дорожных знаков.

В Дзержинском районе отремонтируют участки улиц Монастырская, Плеханова и Екатерининская. Самым большим станет участок улицы Куфонина от Подлесной до мостового перехода через реку Мулянка. В Ленинском районе благоустроят дорогу Дружбы от остановок «Лесная поляна» до «Блочной», а также улицу Достоевского.

В Кировском районе приведут в порядок улицу Ласьвинская, это километровый участок от Магистральной до Сивашской. Здесь отремонтируют дорожную часть и тротуары, заменят бортовой камень, установят новые дорожные знаки, обустроят парковочные карманы и газон.

В Свердловском районе займутся улицей Героев Хасана. Это один из самых крупных объектов, протяженность ремонта почти 4 км. Работы будут проводить на двух участках: от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской, а также от въезда в город до тоннеля (Героев Хасана, 120). Еще в Свердловском районе отремонтируют Южную дамбу, улицу Народовольческую и Максима Горького (от Пушкина до Революции).

В Индустриальном районе отремонтируют улицу Космонавта Леонова (от Мира до Рязанской). Тут будет обновлена проезжая часть и тротуары, бортовые камней и дорожные знаки, а появятся разметка и газон.

Автодорогу «Пермь-Новые Ляды» (улица Лядовская) и дорогу Дружбы в Мотовилихинском районе также обновят. Общая протяженность обоих участков составит более 7 км. В рамках ремонта дороги «Пермь-Новые Ляды» (от Завьялова до развязки на Восточном обходе) выполнят работы по замене дорожного покрытия и бортового камня, укреплению обочины и восстановлению колодцев. Также отремонтируют технический проезд по бульвару Гагарина от улицы Ушинского до улицы Старцева.

В общей сложности в 2024 году в Перми обновят около 1 млн кв. метров покрытия. Часть дорог перешла из планового списка на 2025 год.