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Транспорт

Пермский край попал на 34 место по доступности бензина

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Пермский край оказался в середине рейтинга российских городов по доступности топлива. Исследование появилось на сайте «РИА Новости».

Пермяки могли купить 1020 литров бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату в 2024 году. В январе топливо стоило 50,71 рублей за литр. Цена за год выросла на 8,4%. С таким показателем регион занимает 34-е место. Рядом с Прикамьем в рейтинге находятся Забайкальский край (1026 литров) и Вологодская область (1005 литров).

Самые высокие показатели в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Здесь на среднемесячную зарплату могли купить более двух тысяч литров топлива. В среднем в России объем бензина, доступный для покупки, составляет 1244 литров. Цена одного литра АИ-92 – 50,56 рублей.

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