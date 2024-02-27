Один из автобусов продлят до музея PERMM

В Перми продлевают автобусный маршрут №35, который пока ходит от «Театра-Театра» до электромеханического завода. Это делают для улучшения доступности улицы Окулова.

Теперь автобус №35 будет идти по улице Крисанова до одноименной остановки на Окулова. В обратном направлении он будет следовать по улице Петропавловская с остановками «Сквер им. Новоселова» и «Улица Плеханова». Из-за продления маршрута на линию выпустят дополнительный автобус.

Как объясняют в департаменте дорог и транспорта, ранее общественного транспорта на этом направлении не было. Маршрут создаст связь между новым зданием музея PERMM с улицей Попова. Уже там можно будет совершать пересадки в другие районы города.