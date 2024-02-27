Мэрия расторгла соглашения с сервисами проката электросамокатов

Власти в одностороннем порядке расторгли соглашения с главными с сервисами проката электросамокатов в Перми.

Они предусматривали требования к порядку размещения самокатов на территории города, а также правила их передвижения, рассказывает портал 59.ru. В это понятие входят также скорость и использование самокатов на набережной.

В прошлом сезоне в городе работали две компании Whoosh и Urent. Пермские власти обвинили их в многочисленных несоблюденииях договоренностей, например, размещение самокатов в неустановленных местах. Также причиной расторжения договора стали изменения в законодательстве. В самих компаниях по аренде электросамокатов с претензиями пермских властей не согласны.