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Транспорт

Мэрия расторгла соглашения с сервисами проката электросамокатов

freepik

Власти в одностороннем порядке расторгли соглашения с главными с сервисами проката электросамокатов в Перми.

Они предусматривали требования к порядку размещения самокатов на территории города, а также правила их передвижения, рассказывает портал 59.ru. В это понятие входят также скорость и использование самокатов на набережной.

В прошлом сезоне в городе работали две компании Whoosh и Urent. Пермские власти обвинили их в многочисленных несоблюденииях договоренностей, например, размещение самокатов в неустановленных местах. Также причиной расторжения договора стали изменения в законодательстве. В самих компаниях по аренде электросамокатов с претензиями пермских властей не согласны.

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