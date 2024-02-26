На мост через Егошиху потратят более 42 миллионов рублей

Мост через реку Егошиха на автодороге Стахановская – Ива планируют отремонтировать в 2025 году.

Судя по данным технической документации, в последний раз его приводили в порядок в 2008 году. Рабочим нужно будет заменить деформационные швы по всей длине моста (290,8 м), отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения.

Ремонт нужно будет провести с 1 мая по 2 июля 2025 года. Сейчас власти ищут подрядчика, который будет проводить работы. Максимальная сумма, которую готовы потратить на ремонт моста через Егошиху, 42 млн 315 тыс. рублей.