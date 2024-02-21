В районе Перми-2 несколько раз поменяют схему движения

На улице Локомотивной в Перми в районе тоннеля под Транссибирской магистралью временно поменяют схему движения транспорта. Она будут обновляться несколько раз в течение месяца.
- 1 этап с 24 февраля по 9 марта – введение временной дороги в сторону площади Гайдара
- 2 этап с 9 по 18 марта – сужение проезда в сторону площади Гайдара
- 3 этап с 18 по 29 марта – введение временной дороги в сторону ДКЖ и выезд с нее на 2-ю Шоссейную
Изменение схемы движения связано с работами по устройству водопропускной трубы. По данным управления автомобильных дорог и транспорта, их проводят в рамках строительства автодороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». Подрядчик должен будет дополнительно выставить соответствующие знаки для автомобилистов.
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