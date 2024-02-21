В районе Перми-2 несколько раз поменяют схему движения

На улице Локомотивной в Перми в районе тоннеля под Транссибирской магистралью временно поменяют схему движения транспорта. Она будут обновляться несколько раз в течение месяца.

1 этап с 24 февраля по 9 марта – введение временной дороги в сторону площади Гайдара

2 этап с 9 по 18 марта – сужение проезда в сторону площади Гайдара

3 этап с 18 по 29 марта – введение временной дороги в сторону ДКЖ и выезд с нее на 2-ю Шоссейную