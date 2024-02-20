Безбилетники получили штрафы на 38 миллионов рублей

Подведены итоги работы общественного транспорта Перми за 2023 год. Пассажиропоток вырос на 14% и составил 233,8 млн человека. Вместе с тем увеличились и количество безбилетников. Их чуть больше 22% от общего числа пассажиров. В 2022 году этот показатель был на уровне 18%.

Контролеры за год выписали более 18 тыс. постановлений. Сумма штрафов за безбилетный проезд в Перми превысила 38 млн рублей. Но выплачено из этой суммы меньше половины – 14,5 млн рублей.

Рост числа безбилетников, по словам начальника департамента дорог и транспорта, связан с переходом на бескондукторную систему. Но отказываться от нее в ближайший год не планируют. Это станет возможным в 2025 году, когда перевозчики будут перезаключать с властями контракты. Но тогда вырастут и зарплаты кондукторов. Они должны составить более 50 тыс. рублей в то время как раньше были на уровне 20 тыс. рублей.