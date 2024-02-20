Снова ремонт: Красавинский мост могут полностью перекрыть

Движение на Красавинском мосту могут перекрыть полностью из-за проблем со швом. 21 февраля там продолжатся ремонтные работы.

Напомним, 17 февраля Красавинский мост сузили на две полосы из-за ремонта покрытия. Спустя несколько дней на участке произошло ДТП – «Инфинити» врезалась в торчащую из мостового шва балку.

Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на управление дорог «Прикамье», теперь на Красавинском мосту необходимо отремонтировать деформационный шов над опорой №15. Но для этого перекрывать движение не планируют.

Каждый день после ремонтных работ специалисты будут проводить мониторинг состояния моста. И если со швом снова возникнут проблемы, сооружение могут перекрыть полностью. Мост включили в программу работ на 2024 — 2026 годы. После утверждения проекта, стоимость которого 3,5 млрд рублей, объект отправят на капитальный ремонт. Его запланировали сделать до конца 2026 года.