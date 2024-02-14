Западный обход закроют на несколько часов

Западный обход Перми закроют для движения 15 февраля с 11:00 до 14:00. Ограничения коснутся дороги от Красавинского моста до шоссе Космонавтов.

Объезд закрытого участка организуют через микрорайон Парковый или деревню Кондратово, сообщают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Причина закрытия Западного обхода – учения оперативных служб по реагированию на ДТП, проведению аварийно-спасательных работ и оказанию помощи пострадавшим. В минтербезопасности просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к учениям.