В Перми ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов

В Перми временно изменится маршрут движения транспорта по шоссе Космонавтов. Согласно информации от краевого Минтранса, с 23 февраля по 30 апреля планируется закрыть участок в районе строительства улицы Крисанова. В это время будет организован обходной маршрут для автотранспорта.

В Перми планируется расширение улицы Крисанова на участке от пересечения с улицей Пушкина до шоссе Космонавтов. Основным объектом первого этапа строительства этой улицы является строительство путепровода над шоссе Космонавтов.