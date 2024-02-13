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Транспорт

В Перми ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов

Shutterstock.com

В Перми временно изменится маршрут движения транспорта по шоссе Космонавтов. Согласно информации от краевого Минтранса, с 23 февраля по 30 апреля планируется закрыть участок в районе строительства улицы Крисанова. В это время будет организован обходной маршрут для автотранспорта.

В Перми планируется расширение улицы Крисанова на участке от пересечения с улицей Пушкина до шоссе Космонавтов. Основным объектом первого этапа строительства этой улицы является строительство путепровода над шоссе Космонавтов.

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