За год в Перми в ДТП с самокатами один человек погиб и 81 был травмирован

В прошлом году в Перми зарегистрировано 76 ДТП с электросамокатами, в которых погиб один человек и 81 был травмирован. Чуть более 70% случаев произошли с арендованными самокатами, такие данные представили ГИБДД во время публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории, касающихся размещения средств индивидуальной мобильности.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции города Перми Владимир Яцук отметил, что по количеству ДТП с участием электросамокатов в 2023 году Пермский край занимает второе место среди регионов РФ. В основном пользователи электросамокатов допускают наезды на пешеходов и столкновения.

Вторая проблема с электросамокатами в Перми — их хаотичное размещение в городском пространстве, что мешает передвижению пешеходов. После поездки клиенты сервисов проката оставляют их на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках.

Власти города планируют внести изменения в Правила благоустройства территории, которые ограничат число мест для парковки электросамокатов, а также ввести технологии программного ограничения скорости арендованного электросамоката, при вхождении его в зону скоростных ограничений, например, в центральном планировочном районе города.