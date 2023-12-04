В Перми теперь можно оплатить проезд в транспорте по геолокации

В приложении «Транспортная карта Пермь» появилась дополнительная функция: теперь проезд можно оплатить в общественном транспорте по геолокации.

При посадке в трамвай или автобус пассажир может воспользоваться в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь» новой функцией «Выбрать ТС на карте», где будет отображено движение транспортных средств в режиме реального времени. При нажатии на нужный трамвай или автобус в системе можно будет оформить покупку электронного билета.

В департаменте транспорта администрации Перми отметили, возможность оплаты в приложении через госномер и по QR-коду при этом сохранится.

Кроме того, теперь у пассажиров есть возможность привязать банковский счет через систему СБП и пополнять проездной в одно касание.

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