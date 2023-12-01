Цены на такси в Перми выросли на 24%

В Пермском крае стоимость поездки на такси за год выросла на 24%. По данным аналитиков агрегатора «Яндекс.Такси», цена минуты поездки выросла с 15 до 18 рублей.

По росту цен Пермский край оказался на четвертом месте в стране, пропустив вперед только Ростовскую область (+27%), Татарстан (+26%) и Челябинскую область (+25%).

По мнению экспертов, на рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на автомобили и их обслуживание. Кроме того, существенное влияние на рост цен оказал повышенный спрос на поездки в такси. За год показатель вырос на 20%, а в крупных городах увеличилась доля поездок в тарифах «Комфорт».