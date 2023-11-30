В Перми один из самых низких показателей частоты ДТП

По данным Группы Ренессанс страхование, в Перми оказался самый низкий показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023, он составил 9,3%. А самыми аккуратными оказались владельцы Lada, Renault и Hyundai.

Согласно статистике ГИБДД о состоянии безопасности на дорогах за 10 месяцев 2023 года, количество ДТП выросло на 5% относительно прошлогоднего периода. Интересно, что по данным Группы Ренессанс страхование в этом году наблюдается тренд на снижение частоты ДТП на 3,3%.

В 2022 году частота обращений по случаю ДТП составляла 21,2%,а уже в 2023 — 17,9%. Это вызвано в том числе и тем, что по каско застрахованы в основном новые и относительно новые автомобили, и среди клиентов преобладают аккуратные водители. В Перми оказался самый низкий показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года — 9,3%.

В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в городе становятся владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9%. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%).

Самая высокая частота ДТП в Перми наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках (включая такси). Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего.