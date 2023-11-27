Как будет выглядеть табло с информацией о «зайцах» в пермском транспорте?

Глава Перми Эдуард Соснин встретился с разработчиками приложения для учета безбилетных пассажиров в общественном транспорте. Система контроля позволяет учитывать количество пассажиров и интегрирована с платежными системами. Данные по количеству пассажиров и зарегистрированных на валидаторе поездок в режиме онлайн будут выводиться на экраны в салоне. А разница и будет составлять количество людей, не оплативших проезд. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

В качестве эксперимента их установили пока только в салонах автобусов маршрута №50. Эдуард Соснин сообщат, что власти заранее оповестят, когда новая система заработает во всех автобусах и трамваях.