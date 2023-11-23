18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Места размещения самокатов на остановках Перми будут ограничены

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Shutterstock.com

В Перми готовятся внести ограничения на использование электросамокатов. Представители городских властей разработали изменения в правила благоустройства. Об этом сообщило издание «Текст». Предлагается запретить парковку электросамокатов на остановках, узких тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках, а также запретить прикрепление их к ограждениям и опорам освещения.

В случае нарушения правил, электросамокаты будут эвакуированы на специальную стоянку. Кроме того, в планах введение запрета на движение электросамокатов на объектах, список которых будет утвержден мэрией.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: