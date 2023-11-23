Места размещения самокатов на остановках Перми будут ограничены

В Перми готовятся внести ограничения на использование электросамокатов. Представители городских властей разработали изменения в правила благоустройства. Об этом сообщило издание «Текст». Предлагается запретить парковку электросамокатов на остановках, узких тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках, а также запретить прикрепление их к ограждениям и опорам освещения.

В случае нарушения правил, электросамокаты будут эвакуированы на специальную стоянку. Кроме того, в планах введение запрета на движение электросамокатов на объектах, список которых будет утвержден мэрией.