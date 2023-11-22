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В пермском транспорте будут отслеживать количество безбилетников

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пресс-служба администрации Перми

В пермском общественном транспорте в настоящее время проводится тестирование инновационной системы, предназначенной для отслеживания наличия пассажиров без билетов. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте».

Эту технологию разработала локальная IT-компания. Сенсоры установлены при входе, а также на валидаторах, и разница между общим числом пассажиров и оплатившими проезд будет отображаться на информационном табло в автобусе. В настоящее время система находится на стадии испытаний на маршруте №50.

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