В пермском транспорте будут отслеживать количество безбилетников

В пермском общественном транспорте в настоящее время проводится тестирование инновационной системы, предназначенной для отслеживания наличия пассажиров без билетов. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте».

Эту технологию разработала локальная IT-компания. Сенсоры установлены при входе, а также на валидаторах, и разница между общим числом пассажиров и оплатившими проезд будет отображаться на информационном табло в автобусе. В настоящее время система находится на стадии испытаний на маршруте №50.