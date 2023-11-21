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Из-за снегопада пробки в Перми достигли 9 баллов

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unsplash.com

Утром 21 ноября в Перми зарегистрированы значительные задержки на дорогах, достигшие 9 баллов по шкале интенсивности движения. Снегопад в начале рабочего дня привел к затруднениям на центральных улицах города. По информации от сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные пробки наблюдаются на улице Попова, Уральской, Стахановской, Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов и в районе ДКЖ. Рейсы общественного транспорта отстают от графика на промежуток до 20 минут.

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