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В следующем году подорожает проезд в пермских электричках

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Shutterstock.com

В Пермском крае с 1 января 2024 года вырастут цены на проезд в пригородных электропоездах. Новые тарифы утвердило региональное министерство тарифного регулирования и энергетики, сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Минимальная стоимость билета в рамках агломерации Пермь (в границах станций Курья, Ляды и Липовая Гора) составит 36 рублей. Стоимость проезда из микрорайона Голованово в Краснокамск составит 87 рублей, от вокзала Пермь II до Кунгура — 242 рублей, до Верещагино — 279 рублей, до станции Чусовская — 302 рублей, до Лысьвы — 339 рублей.

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