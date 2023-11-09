Зона платной парковки в Перми включает 10 тысяч парковочных мест

После расширения зона платной парковки в Перми включает около 10 тыс. парковочных мест. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Режим платных парковок будет установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

С 1 января 2024 года зона платных парковок будет снова расширена: в районе ДК им. Солдатова и на прилегающих к нему участках автомобильных дорог общего пользования местного значения (от ул. Белинского до ул. Соловьева, от ул. Белинского до ул. Соловьева, от ул. Белинского до ул. Смирнова, от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана, от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана).