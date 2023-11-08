Власти планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте Перми

Власти Перми рассматривают план ежегодного увеличения стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте. С 15 апреля 2024 года стоимость одной поездки в автобусе или трамвае составит 37 рублей, в 2025 году планируется увеличение до 39 рублей, в 2026 году – 40 рублей. Об этом сообщили в администрации города.

Безлимитный суточный билет в 2024 году будет стоить 139 рублей, а затем подорожает до 147 рублей в 2025 году и 150 рублей в 2026 году. Проездной на 15 дней также подорожает, достигнув 999 рублей в 2024 году, 1053 рублей в 2025 году и 1080 рублей в 2026 году. Стоимость проездного на 40 поездок в месяц в 2024 году составит 1332 рубля, 1404 рублей в 2025 году, 1440 рублей в 2026 году. Безлимитный проездной на месяц будет стоить 1887 рублей в 2024 году, 1989 рублей в 2025 году и 2040 рублей в 2026 году. За безлимитный проездной на три месяца придется заплатить 5328 рублей, 5616 рублей в 2025 году и 5760 рублей в 2026 году. Абонемент на год будет стоить 14430 рублей, 15210 рублей в 2025 году и 15600 рублей в 2026 году.