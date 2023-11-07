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В Пермском крае установили 334 датчика для мониторинга транспортных потоков

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пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Перми и прилегающих округах установлены 334 новых датчика для отслеживания дорожного движения с использованием видеокамер. Эти устройства предназначены для контроля проходимости дорог и загруженности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Планируется интегрировать их в Единую платформу управления транспортной системой к концу года. Они также могут помочь обнаруживать автомобили, находящиеся в розыске, и фиксировать нарушения ПДД после небольшой модернизации.

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