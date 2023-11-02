В Перми установили 40 новых остановочных павильонов

В Перми установлено 40 новых остановочных павильонов. В общей сложности планируется установка более 90 павильонов. За последние годы это станет наиболее масштабным обновлением остановочной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе администрации Перми.

Для разных размеров посадочных площадок было подобрано четыре типа павильонов. Павильоны оборудуются скамьей и урной, а также навигационной информацией: схемы движения общественного транспорта, а также схемы пешеходной доступности. Ряд павильонов оборудован фронтальной стенкой для защиты от косого дождя, ветра и брызг с проезжей части.