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В Перми установили 40 новых остановочных павильонов

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t.me/eduardsosnin

В Перми установлено 40 новых остановочных павильонов. В общей сложности планируется установка более 90 павильонов. За последние годы это станет наиболее масштабным обновлением остановочной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе администрации Перми.

Для разных размеров посадочных площадок было подобрано четыре типа павильонов. Павильоны оборудуются скамьей и урной, а также навигационной информацией: схемы движения общественного транспорта, а также схемы пешеходной доступности. Ряд павильонов оборудован фронтальной стенкой для защиты от косого дождя, ветра и брызг с проезжей части.

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