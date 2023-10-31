Большинство пермяков поддерживают запрет аренды электросамокатов

Почти 56% пермяков проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов. В онлайн-голосовании, запущенном в соцсети ВКонтакте, приняли участие более 2,8 тысяч горожан.

Еще 32% отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения». За усиление контроля за размещением электросамокатов на улицах город проголосовали 12%.

В администрации Перми отмечают, что с момента появления в городе сервисов проката самокатов ведется работа по наведению порядка в этой сфере и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Несмотря на ряд введенных правил специалисты районных администраций фиксируют нарушения со стороны операторов сервисов кикшеринга. Электросамокаты «бросают» в самых разных местах, не соблюдая правила благоустройства города. Специалисты районных администраций фиксируют такие нарушения, уже составлено 117 протоколов за такие нарушения.

Кроме того, водители самокатов часто становятся виновниками ДТП: с начала года зафиксировано 77 случаев, в том числе 1 со смертельным исходом. Это связано с тем, что зачастую люди, берущие самокаты в аренду, не соблюдают правила дорожного движения и развивают значительную скорость на тротуарах.