В Перми запустят ночные рейсы на автобусных маршрутах

В ответ на просьбу рабочих на заводе «Машиностроитель» в Перми, будут введены ночные автобусные рейсы. С 1 ноября автобусы № 18, 36 и 77 будут отправляться на свои последние маршруты с конечных остановок после полуночи. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Ночные рейсы будут доступны как в будние дни, так и в выходные.

Автобус маршрута №18 начнет движение в 00:20 с площади Дружбы, маршрут №36 — в 00:33 с остановки «Вышка-2», а маршрут №77 — в 23:58 с остановки «Улица Мильчакова».